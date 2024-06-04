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Агент Тюкавина: есть предложения от 15-16 клубов, в России мы ни в один клуб не перейдём, даже в "Зенит"

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, заявил, что игроком интересуется ряд европейских клубов.
Фото: ФК "Динамо"
"Есть предложения от 15-16 клубов, раскрывать не буду. В России мы ни в один клуб не перейдем. "Зенит" может нам предложить зарплату 5 млн евро в год, и я гарантирую, мы туда не поедем. В России только "Динамо", либо нигде. Следующий клуб станет только европейским", - цитирует Сафонова Metaratings.

В завершившемся сезоне Константин Тюкавин провёл 38 матчей за московское "Динамо" и отметился семнадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 12 миллионов евро. Зимой нападающий продлил контракт с клубом до конца сезона-2027/2028. Ранее сообщалось, что игроком интересуется португальская "Бенфика" и мадридский "Атлетико".

По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах. В заключительном туре бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" (0:1), а чемпионом России в шестой раз кряду стал петербургский "Зенит".

Константин Тюкавин Динамо
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