По информации источника, московское "Динамо" заинтересовано в приобретении нападающего "Лацио" Петара Раткова этим летом - сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.
Петар Ратков выступает за итальянский "Лацио" с зимы 2026 года, всего он провел за клуб во всех турнирах восемь матчей и не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за австрийский "РБ Зальцбург". Также на его счету три матча в составе национальной команды Сербии. Рыночная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 6 миллионов евро.
Источник: журналист Джанлука ди Марцио в социальных сетях.
Московское "Динамо" заинтересовано в форварде из Италии - ди Марцио
Московское "Динамо" может приобрести футболиста из Италии.
Фото: ФК "Лацио"