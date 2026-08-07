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Губерниев назвал фаворита в матче "Спартак" - "Краснодар": шансы 60 на 40

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал фаворита в матче 3 тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Губерниева, фаворитам предстоящего матча является "Спартак".

- Жду упорной борьбы. Мне кажется, "Спартак" чуть больший фаворит, шансы 60 на 40.

Посмотрим, как "Краснодар" соберется после всех потерь. "Спартак" хорошо комбинирует, думаю, что будет в состоянии победить, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

В воскресенье, 9 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с "Краснодаром" в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени.

Напомним, что красно-белые на данный момент имеют в своем активе шесть очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата, команда Мурада Мусаева также одержала две победы и занимает третье место в таблице.

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