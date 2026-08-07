Губерниев назвал фаворита в матче "Спартак" - "Краснодар": шансы 60 на 40

- Жду упорной борьбы. Мне кажется, "Спартак" чуть больший фаворит, шансы 60 на 40.
Посмотрим, как "Краснодар" соберется после всех потерь. "Спартак" хорошо комбинирует, думаю, что будет в состоянии победить, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
В воскресенье, 9 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с "Краснодаром" в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени.
Напомним, что красно-белые на данный момент имеют в своем активе шесть очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата, команда Мурада Мусаева также одержала две победы и занимает третье место в таблице.