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Источник: полузащитник "Рубина" Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч

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Полузащитник казанского "Рубина" Руслан Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч евро за шутку про "денежки от "Краснодара".
Фото: ФК "Рубин"
По информации источника, полузащитник казанского "Рубина" Руслан Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч рублей за шутку про "денежки на карту от "Красноадра". Напомним, что инцидент случился после победы "Рубина" над "Зенитом" со счётом 2:0 - полузащитник после матча пошутил про то, что команда ждёт деньги от "Краснодара" за победу над "Зенитом".

В завершившемся сезоне Руслан Безруков провёл 24 матча и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 700 тысяч евро. Ранее депутат Госдумы Николай Новичков попросил генпрокурора проверить высказывание игрока "Рубина".

Источник: "Бизнес Online".

Рубин Руслан Безруков
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