По информации источника, полузащитник казанского "Рубина" Руслан Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч рублей за шутку про "денежки на карту от "Красноадра". Напомним, что инцидент случился после победы "Рубина" над "Зенитом" со счётом 2:0 - полузащитник после матча пошутил про то, что команда ждёт деньги от "Краснодара" за победу над "Зенитом".
В завершившемся сезоне Руслан Безруков провёл 24 матча и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 700 тысяч евро. Ранее депутат Госдумы Николай Новичков попросил генпрокурора проверить высказывание игрока "Рубина".
Источник: "Бизнес Online".
Источник: полузащитник "Рубина" Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч
Полузащитник казанского "Рубина" Руслан Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч евро за шутку про "денежки от "Краснодара".
Фото: ФК "Рубин"