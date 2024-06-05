– Мне кажется, Григорий Иванов слишком доверился Виктору Гончаренко. Это хороший тренер, но, кажется, в какой-то момент он сам перестал понимать, что происходит.
Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу “Урал” оказался в зоне стыковых матчей. В первом переходном матче екатеринбургский клуб проиграл “Акрону” со счетом 0:2. После этого Виктор Гончаренко был уволен с должности главного тренера “Урала”. При этом екатеринбургская команда все равно вылетела в Первую лигу, несмотря на победу в ответном матче со счетом 2:1.
Источник: “РБ Спорт”
Радимов: Григорий Иванов слишком доверился Гончаренко
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов считает, что президент “Урала” Григорий Иванов слишком доверился Виктору Гончаренко.
Фото: "Матч ТВ"