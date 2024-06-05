"Не буду говорить, откуда были предложения. Но мне не очень хотелось снова работать в иностранной среде. Хотелось поработать в русскоязычной обстановке. Я приехал, чтобы работать в России. Но Казахстан ? русскоязычная страна, мы выросли в СССР ? для меня это одно и то же", - сказал Черчесов.
Он уточнил, что во время работы в венгерском "Ференцвароше" ему приходилось говорить на английском и немецких языках. Черчесов рассказал, что перед подписание соглашения он общался с президентом федерации футбола Казахстана, а также с Магомедом Адиевым, который возглавлял национальную команду до него.
Накануне стало известно, что Станислав Черчесов получил место главного тренера сборной Казахстана после ухода Магомеда Адиева. Последний сам принял решение покинуть команду, тренер недавно продлили контракт с грозненским "Ахматом".
Источник: "Чемпионат"
Черчесов - о том, почему возглавил сборную Казахстана: хотелось поработать в русскоязычной обстановке
Российский тренер Станислав Черчесов рассказал, почему принял предложение стать главным тренером сборной Казахстана.
Фото: РФС