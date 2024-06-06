"Перед игрой с "Ростовом" чувствовали, что надо выигрывать, а там уже будь как будет. Сами довели до этого, могли всё раньше заканчивать и спокойненько доигрывать чемпионат. Будем работать, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Надеюсь, не повторится", - цитирует Адамова "Советский Спорт".
Напомним, что в заключительном туре РПЛ сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1, а московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счётом 0:1. Благодаря этому команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, "быки" расположились на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с отставанием от сине-бело-голубых в одно очко, а бело-голубые заняли итоговое третье место, набрав 56 очков.
Петербургский "Зенит" также стал обладателем Суперкубка страны и Кубка России - в финале сине-бело-голубые одержали победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.
Голкипер "Зенита" Адамов - о чемпионской гонке: надеюсь, это больше не повторится
Голкипер петербургского "Зенита" Денис Адамов высказался о чемпионской гонке в РПЛ-2023/2024.
Фото: ФК "Зенит"