"Николич работал в России. Он здесь иностранец - он в России зарабатывает деньги и уезжает к себе домой. Не скажу, что Николич сделал в российском футболе что-то, что не сделал Федотов. То, как проявит себя Николич, покажет время", - сказал Алдонин.
Руководство армейского клуба 3 июня объявило об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера. Вместо него назначили Марко Николича, который ранее уже работал в России, возглавляя московский "Локомотив" в сезоне 2020/21. Серб вместе с "железнодорожниками" выиграл Кубок России. Федотов за время своего пребывания в ЦСКА привел команду к победе в Кубке и второму месту в чемпионате. В минувшем сезоне красно-синие набрали 48 очков и заняли шестое место, результат не устроил руководство.
Источник: "Чемпионат"
Алдонин - о новом тренере ЦСКА Николиче: он здесь иностранец, зарабатывает деньги и уезжает к себе домой
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера "армейцев".
Фото: РИА Новости