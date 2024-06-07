- Николич - серьёзный тренер, который прекрасно работал в "Партизане", "Фехерваре" и "Локомотиве". К такому уровню тренера никаких вопросов. Ещё прекрасно в "Краснодаре" работал Ивич, но случился несчастный случай, и его уволили. Он прекрасно выстроил "Краснодар", который меньше всего пропустил. Он играл на результат и шёл чётко к своей цели. Такие тренера нужны в РПЛ. Но не дай бог, чтобы к нам залетали "абаскальки". Ни в коем случае! Это позор и кошмар для нашего чемпионата, когда люди такого уровня залетают в РПЛ. Я не считаю его тренером, - передаёт слова Шикунова "Чемпионат".
35-летний испанец Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с июня 2022 года и был уволен со своей должности 14 апреля 2024 года. В сезоне-2022/2023 красно-белые под его руководством стали вторыми в Российской премьер-лиге, на момент увольнения команда опустилась в турнирной таблице национального чемпионата на седьмое место.
47-летний серб Владимир Ивич работал в должности главного тренера "Краснодара" с января 2023 года по 13 мая 2024 года, под его руководством чёрно-зелёные закрепились в чемпионской гонке и провели 18-матчевую серию в РПЛ без поражений.
44-летний серб Марко Николич в июне 2024 года возглавил ЦСКА, ранее специалист работал в РПЛ с московским "Локомотивом", выиграл Кубок России, а также серебряные и бронзовые медали РПЛ.
Шикунов: такие тренеры, как Николич и Ивич, нужны в РПЛ. Но позор и кошмар, когда к нам залетают "абаскальки"
Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался об уровне иностранных тренеров в РПЛ.
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