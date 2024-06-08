"Имя Станковича — не показатель в тренерском плане. Не знаю его как тренера. В этом деле всегда большое значение имеет психология. Хотелось бы, чтобы психологически он совпал с игроками", - сказал Тарпищев.
По его мнению бывший наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль совершил ошибку, когда посадил на лавку экс-капитана Георгия Джикию, это психологически разложило коллектив, добавил Тарпищев.
Руководство "Спартака" объявило о назначении сербского специалиста Деяна Станковича. Первый опыт тренерской работы серб получил в Италии, в структуре клубов "Интера" и "Удинезе". Дебют на тренерском мостике случился в родной "Црвене Звезде", с которой в первый же сезон он занял первое место в чемпионате. В 2022 году Станкович возглавил в итальянском чемпионате находящуюся в плохой форме "Сампдорию", после восьми игр команда сомгла заработать всего два очка и находилась на последнем месте. Станкович не смог помочь клубу избежать вылета. После этого сербский специалист тренировал венгерский "Ференцварош", подменив там российского тренера Станислава Черчесова.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Болельщик "Спартака" Тарпищев: имя Станковича - не показатель в тренерском плане
Болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от назначения Деяна Станковича на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: РИА Новости