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Болельщик "Спартака" Тарпищев: имя Станковича - не показатель в тренерском плане

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Болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от назначения Деяна Станковича на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: РИА Новости
"Имя Станковича — не показатель в тренерском плане. Не знаю его как тренера. В этом деле всегда большое значение имеет психология. Хотелось бы, чтобы психологически он совпал с игроками", - сказал Тарпищев.

По его мнению бывший наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль совершил ошибку, когда посадил на лавку экс-капитана Георгия Джикию, это психологически разложило коллектив, добавил Тарпищев.

Руководство "Спартака" объявило о назначении сербского специалиста Деяна Станковича. Первый опыт тренерской работы серб получил в Италии, в структуре клубов "Интера" и "Удинезе". Дебют на тренерском мостике случился в родной "Црвене Звезде", с которой в первый же сезон он занял первое место в чемпионате. В 2022 году Станкович возглавил в итальянском чемпионате находящуюся в плохой форме "Сампдорию", после восьми игр команда сомгла заработать всего два очка и находилась на последнем месте. Станкович не смог помочь клубу избежать вылета. После этого сербский специалист тренировал венгерский "Ференцварош", подменив там российского тренера Станислава Черчесова.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Деян Станкович Спартак Шамиль Тарпищев
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