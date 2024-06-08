- Очень приятно было смотреть на национальную сборную, которая показала, что готова настраиваться и выкладываться даже в контрольном матче. Наша команда показала хороший уровень футбола. Было видно, что игроки вышли на поле с огромным желанием защищать честь страны, несмотря на неофициальный статус встречи. Это очень важный аспект. Команда продемонстрировала высокое качество игры - это отличный показатель того, что футболисты ощущают большую ответственность, когда надевают футболку сборной России, - передаёт слова Газзаева Metaratings.ru.
7 июня в Минске на стадионе "Динамо" состоялся товарищеский матч между национальными сборными России и Белоруссии. Команда Валерия Карпина одержала крупную победу со счётом 4:0 благодаря забитым мячам атакующего полузащитника ЦСКА Ивана Облякова и нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, а также дублю нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Это уже второй товарищеский матч в 2024 году, выигранный сборной России со счётом 4:0 - ранее в марте 2024 года с таким же счётом подопечные Валерия Карпина переиграли на московском стадионе "ВТБ Арена" национальную команду Сербии.
Валерий Газзаев прокомментировал разгромную победу сборной России над Белоруссией
Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался об игре национальной команды в товарищеском матче со сборной Белоруссии (4:0).
Фото: "Спорт-Экспресс"