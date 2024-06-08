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Чепчугов: Алип - козырный туз в команде Сергея Семака

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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о работе Сергея Семака в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
"В России сейчас появился свой магистр нашей любимой игры - Сергей Семак. Выдающийся и запоминающийся своими результатами. Команда "Зенит" сбалансирована, они словно музыканты на поле, а Алип - козырный туз! В чем секрет Семака? Все получится, если вы действительно захотите раскрыть свой талант и будете стремиться достичь больших высот. Нужно верить в чудеса", - цитирует Чепчугова "РБ Спорт".

По итогам прошедшего сезона петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду. В заключительном туре команда Сергея Семака на своём поле одержала победу над "Ростовом" со счётом 2:1, а московское "Динамо" потерпело поражение на выезде от "Краснодара" (0:1). Сине-бело-голубые набрали 57 очков в 30-ти встречах, на втором месте расположились "быки", отставшие от чемпиона на одно очко, тройку лидеров замкнули бело-голубые с таким же количеством набранных очков.

В сезоне-2023/2024 Нуралы Алип провёл во всех турнирах за петербургский "Зенит" 37 матчей и отметился одним забитым мячом. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет три миллиона евро.

Сергей Чепчугов Зенит Нуралы Алип Сергей Семак
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