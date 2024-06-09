Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
21:45
ГрузияНе начат
Италия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Словакия
21:45
УэльсНе начат
Франция
22:15
КанадаНе начат

Агент: работаем над уходом Ленини из "Краснодара". Другой российский клуб? Не думаю, что нам дадут это сделать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент хавбека "Краснодара" Кевина Ленини Пьер Фернандес рассказал, что игрок вряд ли останется в России.
Фото: "Матч ТВ"
"Мы работаем над уходом Кевина из "Краснодара". Другой российский клуб? Не думаю, что "Краснодар" даст это сделать. Они, скорее всего, не согласятся", - цитирует агента "РБ Спорт".

Кевин Ленини, выступающий на позиции опорного полузащитника, перебрался в Россию из португальского "Шавиша" осенью 2022 года. Сумма трансферной компенсации составила 1 миллион евро. Контракт 27-летнего хавбека с "Краснодаром" истекает 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне игрок из Кабо-Верде провел за "быков" 20 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Кевин Ленини Краснодар Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится