"Мы работаем над уходом Кевина из "Краснодара". Другой российский клуб? Не думаю, что "Краснодар" даст это сделать. Они, скорее всего, не согласятся", - цитирует агента "РБ Спорт".
Кевин Ленини, выступающий на позиции опорного полузащитника, перебрался в Россию из португальского "Шавиша" осенью 2022 года. Сумма трансферной компенсации составила 1 миллион евро. Контракт 27-летнего хавбека с "Краснодаром" истекает 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне игрок из Кабо-Верде провел за "быков" 20 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Агент: работаем над уходом Ленини из "Краснодара". Другой российский клуб? Не думаю, что нам дадут это сделать
Агент хавбека "Краснодара" Кевина Ленини Пьер Фернандес рассказал, что игрок вряд ли останется в России.
Фото: "Матч ТВ"