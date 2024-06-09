"Наверное, мое любимое русское блюдо — запеченная семга", - приводит слова Гузины Legalbet.
Нападающий Гедеон Гузина перешел в стан калининградской "Балтики" летом 2022 года. Босниец провел за российскую команду 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. Во вторник, 4 июня, "Балтика" объявила об уходе Гузины из клуба по истечении срока контракта.
Напомним, по итогам сезона "Балтика" заняла предпоследнее место в турнирной таблице и покинула РПЛ.
Экс-игрок "Балтики" Гузина назвал любимое блюдо русской кухни
Бывший боснийский форвард "Балтики" Гедеон Гузина рассказал о любимом блюде российской кухни.
Фото: ФК "Балтика"