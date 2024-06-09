"Работа с Сергеем Семаком? Хорошо. Спасибо, что взял меня в тренерский штаб, смотрю, учусь, продолжаю учиться на лицензию", - цитирует Анюкова "ТАСС".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду. В заключительном туре команда Сергея Семака одержала домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1, а московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счётом 0:1. Также сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны - в финальном матче петербургский клуб одержал победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.
Александр Анюков рассказал о работе с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком
Тренер "Зенита" Александр Анюков высказался о работе с Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"