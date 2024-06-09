Об этом рассказал президент африканского клуба российскому СМИ. Согласно соглашению тренеры из России получат возможность ездить в Танзанию на стажировки, где они получат возможность обучать и просматривать до 400 молодых игроков. То же самое касается и специалистов из Танзании.
Президент "Янг Африканс" должен в июле прилететь в России и подписать необходимые бумаги, чтобы соглашение стало действовать.
"Наш клуб хочет развивать международные отношения и выйти на европейский футбольный рынок. Особенно "Янг Африканс" важно иметь партнёрства в России", - сказал президент африканского клуба.
"Янг Африканс" является 25-крантым чемпионом Танзании, в прошедшем сезоне команда вновь взяла первое место.
Источник: Sport24
ЦСКА близок к подписанию соглашения о сотрудничестве с клубом из Танзании "Янг Африканс"
Московский ЦСКА и клуб из Танзании "Янг Африканс" близки к подписанию договора о сотрудничестве.
Фото: ЦСКА