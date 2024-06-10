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Карпин: и теоретически, и практически матч сборной России с Белоруссией может быть для меня последним

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Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое будущее.
Фото: "СЭ"
- Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с "Ростовом": как и что это будет. Допускаю, что этот матч может стать последним для вас в сборной? И теоретически, и практически он может быть последним.

Также Карпин сообщил, что официального предложения о продлении контракта от РФС пока не поступало, а были только предварительные разговоры.

55-летний специалист возглавляет национальную команду с лета 2021 года. Нынешнее трудовое соглашение главного тренера рассчитано до конца июля этого года.

Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная России одержала в гостях разгромную победу над Белоруссией (4:0).

Источник: "Чемпионат"

Валерий Карпин Сборная России
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