"Я видел, что он начал тренироваться. Главное, чтобы у него благополучно завершилось его дело, а в том, что он еще поиграет, я не сомневаюсь. В том, что он вернется в клуб, я сомневаюсь. Думаю, что история "Спартака" с Промесом закончилась", - цитирует Аленичева "Матч ТВ".
Напомним, что Квинси Промес не вернулся с московским "Спартаком" в Россию из ОАЭ после зимних сборов. Нападающий был задержан в аэропорту за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков, прокуратура Нидерландов принимает попытки экстрадировать игрока на родину.
В завершившемся сезоне Квинси Промес провёл за московский "Спартак" 21 матч и отметился восьмью забитыми мячами и восьмью результативными передачами. По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Аленичев: думаю, что история "Спартака" с Промесом закончилась
Фото: ФК "Спартак"