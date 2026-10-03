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Петров - о поле в Екатеринбурге: очень хорошее, не ожидал

Футболист сборной России Максим Петров после победного товарищеского матча с Намибией (6:0) оценил состояние поля в Екатеринбурге.
Фото: РФС
- Поле очень хорошее, не ожидал. Я играл тут в последний раз еще в ФНЛ - поле было намного хуже. Сейчас прям огромный респект, - сказал Петров.

Сборная России разгромила Намибию в товарищеском матче в Екатеринбурге со счётом 6:0. Максим Петров отличился на 87-й минуте, реализовав пенальти. Для полузащитника этот гол стал первым за национальную команду.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 6 октября в Нижнем Новгороде против сборной Нигерии. rfs.ru

Rusfootball.info

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