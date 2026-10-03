Миранчук похвалил поле и болельщиков после матча России с Намибией

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями от условий проведения товарищеского матча с Намибией.

Фото: РФС

Встреча в Екатеринбурге завершилась крупной победой команды Валерия Карпина со счётом 6:0.



- Не знаю, по каким причинам Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в топ-3 самых шумных в своей карьере. Но поле здесь подготовили просто шикарно. Получалось комбинировать и взаимодействовать. Арена красивая, город красивый, болельщики пришли, поддержали, хоть и холодно было. Условия самые лучшие.



- Много перелётов, длинные сборы. Это влияет на игру сборной?



- Сборы длинные, поэтому есть время между играми восстановиться. И перелёты не такие длинные.



Rusfootball.info