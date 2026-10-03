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Миранчук похвалил поле и болельщиков после матча России с Намибией

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями от условий проведения товарищеского матча с Намибией.
Фото: РФС
Встреча в Екатеринбурге завершилась крупной победой команды Валерия Карпина со счётом 6:0.

- Не знаю, по каким причинам Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в топ-3 самых шумных в своей карьере. Но поле здесь подготовили просто шикарно. Получалось комбинировать и взаимодействовать. Арена красивая, город красивый, болельщики пришли, поддержали, хоть и холодно было. Условия самые лучшие.

- Много перелётов, длинные сборы. Это влияет на игру сборной?

- Сборы длинные, поэтому есть время между играми восстановиться. И перелёты не такие длинные.

Rusfootball.info

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