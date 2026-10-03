Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Финляндия
2 - 1 2 1
АлбанияЗавершен
Эстония
1 - 0 1 0
ЛюксембургЗавершен
Исландия
3 - 0 3 0
БолгарияЗавершен
Хорватия
0 - 7 0 7
АнглияЗавершен
Беларусь
4 - 0 4 0
Сан-МариноЗавершен
Швейцария
2 - 1 2 1
Словения1 тайм
Испания
2 - 0 2 0
Чехия1 тайм
Северная Македония
0 - 1 0 1
Шотландия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
6 - 0 6 0
НамибияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
ВитебскЗавершен
Динамо Мх
3 - 2 3 2
ЛенинградецЗавершен
Ростов
0 - 3 0 3
КраснодарЗавершен
Оренбург
3 - 2 3 2
ТекстильщикЗавершен

Умяров объяснил, почему Петров исполнил пенальти в матче с Намибией

Полузащитник сборной России Наиль Умяров высказался после победной игры с Намибией, которая завершилась со счётом 6:0.
Фото: РФС
- Какие мысли? Сейчас пока никаких. Нужно восстановиться.

- Есть ощущение, что эта международная пауза с точки зрения клубных дел немного некстати? "Спартак" довольно хорошо играл до паузы.

- Это если бы да кабы. Мы имеем то, что имеем. Впервые пауза такая долгая.

- В раздевалке сегодня кого-то отдельно отмечали? Глушенков с острого угла забил. Петров первый мяч за сборную забил.

- Петрова поздравили с дебютным голом. Ассист тоже классный. В принципе, все молодцы.

- На поле решалось, что Петров будет бить пенальти или установка Карпина была?

- Установки не могло такой быть. Почувствовал уверенность, ребята доверили ему.

- Много голов в последние 20 минут. Это следствие того, что соперник просел?

- Наверное, тяжело им было играть в таком темпе. И силы уже иссякли у них.

Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится