Умяров объяснил, почему Петров исполнил пенальти в матче с Намибией

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- Какие мысли? Сейчас пока никаких. Нужно восстановиться.- Это если бы да кабы. Мы имеем то, что имеем. Впервые пауза такая долгая.- Петрова поздравили с дебютным голом. Ассист тоже классный. В принципе, все молодцы.- Установки не могло такой быть. Почувствовал уверенность, ребята доверили ему.- Наверное, тяжело им было играть в таком темпе. И силы уже иссякли у них.