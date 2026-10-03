- Какие мысли? Сейчас пока никаких. Нужно восстановиться.
- Есть ощущение, что эта международная пауза с точки зрения клубных дел немного некстати? "Спартак" довольно хорошо играл до паузы.
- Это если бы да кабы. Мы имеем то, что имеем. Впервые пауза такая долгая.
- В раздевалке сегодня кого-то отдельно отмечали? Глушенков с острого угла забил. Петров первый мяч за сборную забил.
- Петрова поздравили с дебютным голом. Ассист тоже классный. В принципе, все молодцы.
- На поле решалось, что Петров будет бить пенальти или установка Карпина была?
- Установки не могло такой быть. Почувствовал уверенность, ребята доверили ему.
- Много голов в последние 20 минут. Это следствие того, что соперник просел?
- Наверное, тяжело им было играть в таком темпе. И силы уже иссякли у них.
Rusfootball.info
Умяров объяснил, почему Петров исполнил пенальти в матче с Намибией
Полузащитник сборной России Наиль Умяров высказался после победной игры с Намибией, которая завершилась со счётом 6:0.
Фото: РФС