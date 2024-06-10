"Трансфер Фомина в Европу возможен, но пока рано говорить о чем-то конкретном. Посмотрим, как будет складываться ситуация", - цитирует Пасторелло "РБ Спорт".
В сезоне-2023/2024 Даниил Фомин провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 34 матча и отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в восемь миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
По итогам прошедшего сезона команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 56 очков.
Агент Фомина: трансфер полузащитника в Европу возможен
Футбольный агент Федерико Пасторелло заявил, что полузащитник "Динамо" Даниил Фомин может перейти в европейский клуб.
Фото: ФК "Динамо"