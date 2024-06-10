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Спортдир "Факела" Котов: переход Беленова в "Спартак"? Это слухи

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Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов опроверг слухи о возможном переходе голкипера Александра Беленова в "Спартак".
Фото: ФК "Факел"
"Переход Беленова в "Спартак"? Это слухи. Мы не собираемся расставаться с ним в это трансферное окно", - цитирует Котова "СЭ".

Сегодня, 10-го июня, в СМИ появилась информация о том, что голкипер воронежского "Факела" Александр Беленов может перейти в московский "Спартак" в летнее трансферное окно. В сезоне-2023/2024 Беленов провёл за воронежцев 25 матчей, в которых пропустил 24 мяча и десять раз сохранил свои ворота "сухими". Рыночная стоимость 37-летнего игрока, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 250 тысяч евро, его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года.

Факел Спартак Александр Беленов
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