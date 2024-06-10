"Карпин не отказывается от поста главного тренера. С ним просто ещё не подписан контракт. Любой человек в такой ситуации чувствует себя неуверенно. Поэтому и сказал, что может закончить со сборной. Я не вижу сейчас смысла менять тренера. Последняя игра показала, что он делает работу правильно", - цитирует Овчинникова "Чемпионат".
7-го июня сборная России одержала выездную победу над национальной командой Белоруссии со счётом 4:0. Матч проходил на олимпийском стадионе "Динамо" в Минске, забитыми мячами отличились: Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль). Напомним, что во время мартовских сборных сборная России одержала победу над Сербией с таким же счётом.
Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года, его соглашение с РФС истекает этим летом, также специалист является главным тренером "Ростова". Ранее российский специалист заявил, что матч против сборной Белоруссии может стать для него последним на посту главного тренера национальной команды России.
Овчинников: не вижу сейчас смысла менять тренера сборной России, Карпин справляется
Бывший тренер московского "Локомотива" Сергей Овчинников высказался о работе Валерия Карпина в сборной России.
Фото: сборная России по футболу