"Это футбол, что сделаешь. Выбор каждого. Захотел он так - ну окей", - сказал Карпин.
Сергей Песьяков выступал за "Ростов" с 2017 года, за "желто-синих" он провел 182 матча, в 50 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности. В минувшем сезоне 35-летний вратарь принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил 35 мячей, "Ростов" занял седьмое место, набрав 43 очка. По завершению чемпионата Песьяков покинул команду Валерия Карпина и в конце мая на правах свободного агента подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов".
Источник: "Чемпионат"
Карпин - об уходе Песьякова: выбор каждого. Захотел он так - ну окей
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал уход из клуба 35-летнего голкипера Сергея Песьякова.
Фото: "Чемпионат"