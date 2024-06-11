По информации источника, самарские "Крылья Советов" могут арендовать нападающего "Динамо" Вячеслава Грулёва в летнее трансферное окно. Бело-голубые готовы отпустить игрока.
В завершившемся сезоне Вячеслав Грулёв провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 27 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата - бело-голубые набрали 56 очков в 30-ти встречах.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Нападающий "Динамо" Вячеслав Грулёв может перейти в "Крылья Советов" на правах аренды
Нападающий московского "Динамо" может перейти в самарские "Крылья Советов" в летнее трансферное окно на правах аредны.
Фото: ФК "Динамо"