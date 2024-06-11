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Песьяков: с удовольствием вернулся бы в "Ростов"

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Голкипер Сергей Песьяков признался, что после завершения карьеры хотел бы вернуться в "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
"Вернулся бы я в "Ростов" после завершения карьеры? С удовольствием! Я бы и как футболист вернулся. Посмотрим, как все сложится, сколько мне еще здоровья хватит поиграть", - цитирует Песьякова "РБ Спорт".

На счету голкипера в прошлом сезоне 25 матчей, 37 пропущенных мячей и семь матчей "на ноль". Рыночная стоимость игрока, согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро. Голкипер продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов", куда он перешёл на правах свободного агента, не став продлевать контракт с южанами. По итогам сезона-2023/2024 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 43 очка в 30-ти встречах.

Сергей Песьяков Ростов
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