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Стало известно, где пройдет матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром"

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Определился город, в котором планируют разыграть первый трофей будущего сезона - Суперкубок России.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
В мачте за Суперкубок России встретятся санкт-петербургский "Зенит" и "Краснодар". Как сообщает "Чемпионат", игра будет проведена в Волгограде. По данным источника, Волгоград является самым прибыльным и удобным вариантом для команд.

Победитель Суперкубка России определяется по итогам одного матча. В игре принимают участие чемпион страны по итогам прошлого сезона и обладатель Кубка России. В сезоне 2023/24 и золотые медали чемпионата, и Кубок России завоевал "Зенит". Соперником "сине-бело-голубых" в матче за Суперкубок станет "Краснодар", который занял 2-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошедшего сезона.

Краснодар Зенит Суперкубок России
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