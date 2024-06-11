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Семшов: "Зениту" не нужен Латышонок, он не будет получать постоянную игровую практику

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Бывший игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал информацию о том, что "Зенит" подпишет голкипера Евгения Латышонка.
Фото: ФК "Балтика"
"Зениту" не нужен Латышонок, Адамов и Кержаков достойны бороться за звание первого номера. У Латышонка меньше опыта, чем у нынешних вратарей петербуржцев. Евгению нужно играть, а в "Зените" он не будет получать постоянную игровую практику", - сказал Семшов.

По его мнению, в случае перехода Латышонка в петербургский клуб, вратаря следует отдать в аренду в клуб РПЛ, чтобы он мог играть. Ранее сообщалось, что "Зенит" предложил "Балтики" 10 миллионов евро за 25-летнего голкипера, уточнялось, что с игроком подпишут контракт на 4 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Евгений Латышонок сыграл за калининградцев 34 матча и пропустил 44 мяча. Вместе с "Балтикой" он дошел до суперфинала Кубка России, в Российской Премьер-Лиге команда заняла 15-е место и вылетела в Первую лигу.

Источник: "РБ Спорт"

Игорь Семшов Евгений Латышонок Зенит
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