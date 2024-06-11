"Мои коллеги вряд ли бы стали откуда-то вытаскивать такие истории, если бы не было запросов журналистов. Депутаты понимают, что если они правильно прокомментируют эту новость, то часть их избирателей скажет: "Какой молодец! Воспитывает этих ужасных миллиардеров-футболистов". Конечно, в таком случае можно обрести часть народной поддержки", - заявила Журова.
Санкт-петербургский "Зенит" одержал минимальную победу в матче заключительного 30-го тура РПЛ с победным голом в концовке. Бразильский вингер "Зенита" Артур принес своей команде победу, воспользовавшись ошибкой голкипера "Ростова" Сергея Песьякова. Этот результат позволил "Зениту" стать чемпионом России в 6-й раз подряд. Позже в интервью голкипер пошутил, якобы за результативную ошибку ему был заплачен миллиард рублей.
Ранее полузащитник "Рубина" Руслан Безруков пошутил, что ждет от "Краснодара" денежного поощрения за победу казанского клуба над "Зенитом" - конкурентом "Краснодара" по турнирной таблице. Игроку был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей и условная дисквалификация на 3 месяца.
Источник: Metaratings
Депутат Журова - о шутке Песьякова про деньги от "Зенита": депутаты понимают, как комментировать такие новости
Депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о реакции своих коллег на шутку вратаря "Ростова" Сергея Песьякова про взятку от "Зенита".
Фото: РИА Новости