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Депутат Журова - о шутке Песьякова про деньги от "Зенита": депутаты понимают, как комментировать такие новости

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Депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о реакции своих коллег на шутку вратаря "Ростова" Сергея Песьякова про взятку от "Зенита".
Фото: РИА Новости
"Мои коллеги вряд ли бы стали откуда-то вытаскивать такие истории, если бы не было запросов журналистов. Депутаты понимают, что если они правильно прокомментируют эту новость, то часть их избирателей скажет: "Какой молодец! Воспитывает этих ужасных миллиардеров-футболистов". Конечно, в таком случае можно обрести часть народной поддержки", - заявила Журова.

Санкт-петербургский "Зенит" одержал минимальную победу в матче заключительного 30-го тура РПЛ с победным голом в концовке. Бразильский вингер "Зенита" Артур принес своей команде победу, воспользовавшись ошибкой голкипера "Ростова" Сергея Песьякова. Этот результат позволил "Зениту" стать чемпионом России в 6-й раз подряд. Позже в интервью голкипер пошутил, якобы за результативную ошибку ему был заплачен миллиард рублей.

Ранее полузащитник "Рубина" Руслан Безруков пошутил, что ждет от "Краснодара" денежного поощрения за победу казанского клуба над "Зенитом" - конкурентом "Краснодара" по турнирной таблице. Игроку был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей и условная дисквалификация на 3 месяца.

Источник: Metaratings

Светлана Журова Ростов Зенит Сергей Песьяков
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