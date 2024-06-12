"Пока мы не знаем, где окажется Андрес. К нему есть интерес из Первой лиги. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация", - цитирует Ямина "РБ Спорт".
В сезоне-2023/2024 Андрес Понсе провёл за тольяттинский "Акрон" 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до 30-го июня.
Напомним, что тольяттинский "Акрон" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" в стыковых матчах с общим счётом 3:2. В следующем сезоне клуб будет выступать в РПЛ.
Агент нападающего "Акрона" Понсе: пока мы не знаем, где окажется Андрес
Футбольный агент Даниэль Ямин, представляющий интересы нападающего "Акрона" Андреса Понсе, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Акрон"