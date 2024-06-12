"Слишковичу хватит знаний об РПЛ, чтобы добиться успеха с "Химками". Он уже прошел проверку "Спартаком", где собраны более сильные футболисты. Слишкович не проиграл ни одного матча в чемпионате с красно-белыми. Он разбирается в российском футболе, умеет перестраивать игру команды", - заявил Гладилин.
По итогам сезона 2023/24 подмосковные "Химки" заняли 1-е место в турнирной таблице Первой лиги и завоевали путевку в РПЛ на будущий сезон. Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство клуба планирует расстаться с главным тренером команды Андреем Талалаевым и пригласить на его место боснийского специалиста Владимира Слишковича.
Ранее Слишкович работал в тренерском штабе испанца Гильермо Абаскаля в "Спартаке". После увольнения Абаскаля 15-го апреля Владимир Слишкович возглавил красно-белых в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Недавно пресс-служба "Спартака" объявила о прекращении сотрудничества со Слишковичем. Команду в новом сезоне возглавит серб Деян Станкович.
Источник: "РБ Спорт"
Гладилин: Слишковичу хватит знаний об РПЛ, чтобы добиться успеха с "Химками". Он уже прошел проверку "Спартаком"
Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался на тему возможного назначения боснийца Владимира Слишковича главным тренером "Химок".
Фото: официальный сайт "Спартака"