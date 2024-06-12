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Непомнящий: место "Локомотива" - это четвёртая-пятая строчка. Думаю, это их потолок сейчас

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Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о перспективах московского "Локомотива" в предстоящем сезоне.
Фото: ФК "Томь"
"Убеждён, что в следующем сезоне "Локомотив" ниже своего не опустится. А вот насколько их хватит, чтобы бороться за титул, не знаю. Место "Локомотива" - это четвёртая-пятая строчка. Думаю, это их потолок сейчас. У меня есть свои мысли на счёт "железнодорожников", но мне будет некорректно их высказывать", - заявил Непомнящий.

Московский "Локомотив" завершил сезон 2023/24 на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 53 очка в 30-ти матчах, что на 4 меньше, чем у завоевавшего золотые медали "Зенита" и на 3 - чем у призеров, "Краснодара" и "Динамо".

Контракт главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова рассчитан до лета 2026-го года. В период летнего межсезонья "Локомотив" точно покинут следующие футболисты: вратари Гильерме, Даниил Худяков, защитник Станислав Магкеев, полузащитник Рифат Жемалетдинов и нападающий Артем Дзюба.

Источник: LegalBet

Валерий Непомнящий Локомотив
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