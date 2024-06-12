"Убеждён, что в следующем сезоне "Локомотив" ниже своего не опустится. А вот насколько их хватит, чтобы бороться за титул, не знаю. Место "Локомотива" - это четвёртая-пятая строчка. Думаю, это их потолок сейчас. У меня есть свои мысли на счёт "железнодорожников", но мне будет некорректно их высказывать", - заявил Непомнящий.
Московский "Локомотив" завершил сезон 2023/24 на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 53 очка в 30-ти матчах, что на 4 меньше, чем у завоевавшего золотые медали "Зенита" и на 3 - чем у призеров, "Краснодара" и "Динамо".
Контракт главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова рассчитан до лета 2026-го года. В период летнего межсезонья "Локомотив" точно покинут следующие футболисты: вратари Гильерме, Даниил Худяков, защитник Станислав Магкеев, полузащитник Рифат Жемалетдинов и нападающий Артем Дзюба.
Источник: LegalBet
Непомнящий: место "Локомотива" - это четвёртая-пятая строчка. Думаю, это их потолок сейчас
Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о перспективах московского "Локомотива" в предстоящем сезоне.
Фото: ФК "Томь"