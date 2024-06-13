"Я не вёл переговоров с «Химками", - цитирует слова тренера "РИА Новости".
Ранее в СМИ появлялась информация об увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера подмосковных "Химок". Главными претендентами на его место считались Владимир Слишкович и Сергей Игнашевич.
Напомним, что Владимир Слишкович покинул "Спартак" по собственному желанию 29 мая. Он заменил на посту главного тренера Гильермо Абаскаля, уволенного после матча с "Сочи" (0:1). Под его руководством команда провела 10 матчей, в которых потерпела 1 поражение.
Слишкович: я не вёл переговоров с "Химками"
Боснийский специалист Владимир Слишкович заявил, что не вёл переговоров с "Химками" по поводу его назначения на пост главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"