"Посмотрим, как у Глушенкова получится в "Зените". Там очень сильная конкуренция. Он должен показать максимум, на что способен, — некоторые не справляются. Но когда тебе делают зарплату в два или три раза больше, многие не хотят конкурировать, а хотят получать зарплату и сидеть на скамейке. В этом и проблема "Зенита", что там мало прогресса, а больше принципа купить лучших с рынка — если им не поможет, хотя бы ослабят конкурентов", - отметил Булыкин.
По информации СМИ, руководство "Зенита" согласовало трансфер Глушенкова, ожидается, что 24-летний игрок подпишет контракт в ближайшее время. В минувшем сезоне нападающий стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, сделав 16 голевых передач, тем самым повторив рекорд экс-зенитовца Халка. К своим результативным пасам Глушенков записал еще девять забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Булыкин - о Глушенкове в "Зените": там очень сильная конкуренция. Он должен показать максимум, на что способен
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"