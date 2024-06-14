- Всё зависит от Федора: если он не готов смириться с ролью второго нападающего, то правильно делает, что уходит. Тюкавин - лучший футболист года, лучший игрок "Динамо". Конечно, конкуренция - это здорово, но Федор ещё хочет поиграть. Видимо, Фёдор считает, что Кордоба слабее Тюкавина и с ним легче бороться, - передаёт слова Орещука Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что 34-летний нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов может продолжить карьеру в "Краснодаре", за который он ранее успешно выступал с июля 2015 года по август 2018 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за бело-голубых 34 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
В "Краснодаре" Смолов сыграл 101 матч, забил 64 гола и отдал 20 результативных передач. Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин и форвард "быков" Джон Кордоба в прошедшем сезоне вошли в топ-3 бомбардиров РПЛ, забив по 15 мячей каждый.
Орещук: Смолов правильно делает, что уходит из "Динамо" в "Краснодар". Видимо, он считает, что Кордоба слабее Тюкавина
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал возможное возвращение в "Краснодар" 34-летнего нападающего бело-голубых Фёдора Смолова.
Фото: ФК "Динамо"