"Это максимально странно. Нет, Личка, безусловно, проделал в "Динамо" огромную работу. За один год они чуть не стали чемпионами. С другой стороны, мне кажется, какая бы у тебя ни была команда, не важно, кто сколько раз до этого становился первым, но лучший тренер - тот, кто привел свой клуб к золотым медалям", - заявил Мостовой.
Московское "Динамо" под управлением чешского специалиста Марцела Лички заняла 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Для победы в чемпионате бело-голубым достаточно было набрать 1 очко в матче заключительного 30-го тура РПЛ с "Краснодаром". Игра завершилась минимальной победой "быков" (1:0).
Таким образом, и "Краснодар", и "Зенит" опередили "Динамо" в итоговой турнирной таблице. Наставник бело-голубых Марцел Личка был признан лучшим тренером РПЛ по итогам сезона.
Источник: "Матч ТВ"
Андрей Мостовой: Личка проделал в "Динамо" огромную работу, но лучший тренер - тот, кто привел свой клуб к "золоту"
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой не согласен с тем, что Марцел Личка из "Динамо" был признан лучшим тренером сезона в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"