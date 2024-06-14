"Что касается новости о переходе нападающего "Ариса" Шуманского в ЦСКА, то давайте дождемся медобследования. Надеюсь, все будет хорошо. Руководство клубов общается", - цитирует Шпилевского "Чемпионат".
В завершившемся сезоне Артём Шуманский провёл за кипрский "Арис" во всех турнирах 17 матчей и отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 400 тысяч евро. На счету 19-летнего нападающего один матч за национальную сборную Белоруссии.
Напомним, по итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. Новым главным тренером команды стал Марко Николич, который ранее работал в "Локомотиве".
Главный тренер "Ариса" - о возможном переходе Шуманского в ЦСКА: надеюсь, все будет хорошо. Руководство общается
Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский высказался о возможном переходе нападающего Артёма Шуманского в ЦСКА.
Фото: ФК "Арис"