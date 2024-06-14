"Краснодар" обратился к Матвею Сафонову, который перешёл в "ПСЖ"
"Краснодар" обратился к Матвею Сафонову, ушедшему во французский "ПСЖ".
Сегодня, 14-го июня, французский "ПСЖ" официально объявил о переходе российского голкипера Матвея Сафонова из "Краснодара" в "ПСЖ". Французский гранд заплатил за голкипера сборной России 20 миллионов евро с учётом бонусных выплат. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2028/2029.
В завершившемся сезоне российский голкипер провёл 30 матчей за "Краснодар", в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. По итогам сезона-2023/2024 "быки" заняли второе место в турнирной таблице российского чемпионата.