- Что касается перспектив Сафонова заиграть в "ПСЖ", то шансы у него наверняка будут. Я не являюсь прямо большим поклонником таланта Доннаруммы. Он никогда мне не нравился как вратарь. Обычный голкипер среднего уровня. Говорить, что он топ, как Буффон и Касильяс, я думаю, не стоит. Поэтому у Сафонова есть все возможности. Единственный вопрос, из-за которого у него могут возникнуть проблемы с игровой практикой, это политический момент. Надеюсь, что такого не будет, - цитирует Лахиялова "Евро-Футбол.Ру".
14 июня было официально объявлено о переходе 25-летнего голкипера "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова во французский "ПСЖ", сумма трансферной компенсации составила 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне на счету Сафонова 30 матчей в Российской премьер-лиге с 27 пропущенными голами, 11 встреч Матвей завершил "всухую".
В сезоне-2023/2024 основным вратарём "Пари Сен-Жермен" был 25-летний голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, на счету которого 42 матча за клуб во всех турнирах, 38 пропущенных голов и 16 матчей "на ноль".
Лахиялов: у Сафонова наверняка будут шансы заиграть в "ПСЖ". Доннарумма - обычный голкипер среднего уровня
Президент махачкалинского "Легиона" Шамиль Лахиялов оценил шансы воспитанника "Краснодара" голкипера Матвея Сафонова заиграть во французском "ПСЖ".
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