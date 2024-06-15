Форвард "Рубина" Даку назвал лучшего защитника РПЛ

"Сложнее всего против "Краснодара" и если называть конкретного футболиста - против Хуниора Алонсо. Он чуть ниже меня ростом, но его настолько тяжело сдвинуть с места, очень тяжело вести против него борьбу", - цитирует Даку "Бизнес Online".
В завершившемся сезоне Мирлинд Даку провёл за казанский "Рубин" во всех турнирах 33 матча и отметился десятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет три миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
По итогам сезона команда Рашида Рахимова заняла восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата - казанцы набрали 42 очка в 30-ти встречах. "Краснодар" расположился на второй строчке с 56-ю очками.
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Фото: ФК "Рубин"