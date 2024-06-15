Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Венгрия
1 - 3 1 3
ШвейцарияЗавершен
Испания
3 - 0 3 0
ХорватияЗавершен
Италия
2 - 1 2 1
Албания1 тайм

Форвард "Рубина" Даку назвал лучшего защитника РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Рубина" Мирлинд Даку назвал лучшего защитника Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Рубин"
"Сложнее всего против "Краснодара" и если называть конкретного футболиста - против Хуниора Алонсо. Он чуть ниже меня ростом, но его настолько тяжело сдвинуть с места, очень тяжело вести против него борьбу", - цитирует Даку "Бизнес Online".

В завершившемся сезоне Мирлинд Даку провёл за казанский "Рубин" во всех турнирах 33 матча и отметился десятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет три миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

По итогам сезона команда Рашида Рахимова заняла восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата - казанцы набрали 42 очка в 30-ти встречах. "Краснодар" расположился на второй строчке с 56-ю очками.

Рубин Мирлинд Даку Хаби Алонсо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится