"Мамаду находится на реабилитации. К июлю он восстановиться не успеет, сезон мы начнем без него. Примерный срок возвращения - сентябрь-октябрь. Может, даже позже", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".
В сезоне-2023/2024 Мамаду Майга провёл за "Пари НН" во всех турнирах 24 матча и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее полузащитник выступал за "Велес".
По итогам сезона-2023/2024 команда Саши Илича заняла 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата - нижегородцы одержали победу над тульским "Арсеналом" в переходных матчах с общим счётом 3:2.
Гендир "Пари НН": примерный срок возвращения Майга - сентябрь-октябрь
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о сроках восстановления полузащитника Мамаду Майга.
Фото: ФК "Пари НН"