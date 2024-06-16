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Журналист Карпов: Кучаев переходит в "Ростов"

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Константин Кучаев перейдёт в "Ростов" по истечению контракта с "Пари НН".
Фото: ФК ЦСКА
Как сообщает источник, Константин Кучаев подпишет 3-летний контракт с "Ростовом". Ранее в СМИ сообщалось, что российский футболист покинет "Пари НН" по истечении контракта.

В российской премьер-лиге Константин Кучаев также выступал за такие клубы как московский ЦСКА и казанский "Рубин". Трансферную стоимость игрока интернет-портал Transfermarkt оценивает суммой в 2 млн евро.

Источник: telegram-канал Ивана Карпова

Иван Карпов Константин Кучаев Пари НН Ростов
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