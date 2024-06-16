По информации источника, защитник Тимофей Маргасов переходит в екатеринбургский "Урал" на правах свободного агента. Футболист принял предложение уральского клуба. Стороны находятся на финальном этапе переговоров.
В завершившемся сезоне Тимофей Маргасов провёл за "Сочи" во всех турнирах 25 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 500 тысяч евро, контракт игрока с южанами истёк по окончании сезона.
В сезоне-2023/2024 "Сочи" занял последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетел в Первую лигу. Екатеринбургский "Урал" занял 14-е место и уступил тольяттинскому "Акрону" в стыковых матчах с общим счётом 2:3.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": защитник "Сочи" Маргасов переходит в "Урал"
Защитник Тимофей Маргасов переходит в екатеринбургский "Урал".
Фото: ФК "Сочи"