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"СЭ": Смолов во вторник прибудет в "Краснодар" для прохождения медосмотра

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Фёдор Смолов в ближайшие дни пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов во вторник прибудет в расположение "Краснодара" для прохождения медосмотра перед подписанием контракта. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на один год.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов перейдёт в "Краснодар" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В завершившемся сезоне форвард провёл за бело-голубых во всех турнирах 34 матча и записал на свой счёт шесть забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в два миллиона евро.

Напомним, что Фёдор Смолов ранее уже выступал за "Краснодар" - нападающий провёл за южан 101 матч и отметился 64-мя забитыми мячами и 20-ю результативными передачами. По итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата, а подопечные Марцела Лички расположились на третьей строчке.

Источник: "СЭ".

Федор Смолов Краснодар Динамо
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