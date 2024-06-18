"ЦСКА всегда являлся одним из грандов российского футбола. Да, клуб сменил тренера, но пока я не понимаю, почему это должно улучшить результаты. Чтобы бороться за чемпионство, надо проводить грамотную трансферную политику. Сегодня у "армейцев" как будто изменилась психология. Такое чувство, что игроков устраивает то, что они не борются за первое место. Такого в ЦСКА быть не должно!" - заявил Газзаев.
Московский ЦСКА завершил прошлый сезона 6-м месте в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги. В активе команды было 48 очков в 30-ти матчах. Недавно руководство "армейцев" объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Владимиром Федотовым. Наставником ЦСКА в новом сезоне станет экс-тренер московского "Локомотива" Марко Николич.
Контракт сербского специалиста с ЦСКА будет рассчитан до лета 2026-го года. Последним местом работы Марко Николича был клуб "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ.
Источник: Metaratings
Газзаев: ЦСКА сменил тренера, но пока я не понимаю, почему это должно улучшить результаты
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы "армейцев" в предстоящем сезоне.
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