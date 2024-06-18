"Как мы видим, в "Зените" главное приносить результат и забивать. Сергеев потерял место в основном составе, когда Кассьерра стал исправно штамповать голы. Раз говорят про интерес со стороны сине-бело-голубых к Гуарирапе, значит, в клубе думают над усилением позиции нападающего. Но по той игре, которую форвард "Сочи" показывал в весенней части чемпионата, можно сказать, что место такого игрока в РПЛ, а не в Первой лиге", - заявил Деменко.
Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа присоединился к "Сочи" перед стартом весенней части прошлого сезона. "Горожане" арендовали игрока у "Каракаса" в январе 2024-го года. В 11-ти матчах после переезда в Россию Гуарирапа отметился 9-ю голами и 1-й результативной передачей.
Ближе к концу сезона "Сочи" выкупил права на Сауля Гуарирапу за 900 тысяч евро. По итогам сезона "горожане" заняли последнее место в турнирной таблице и покинули РПЛ. Ранее в СМИ появилась информация, то в услугах Гуарирапы заинтересован санкт-петербургский "Зенит".
Источник: LegalBet
Деменко - об интересе "Зенита" к Гуарирапе: его место в РПЛ, а не в Первой лиге
Экс-игрок "Зенита" Максим Деменко высказался о возможном приобретении сине-бело-голубыми форварда Сауля Гуарирапы из "Сочи".
Фото: "Матч ТВ"