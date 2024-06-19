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Журналист Карпов: Козлов перейдёт в "Краснодар" вместо "Зенита"

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Данила Козлов, полузащитник калининградской "Балтики", перейдет в "Краснодар".
Фото: "СЭ"
Как сообщает источник, Козлов отказался от возвращения в стан петербургского "Зенита". Российский полузащитник перейдет в "Краснодар" за 1,9 млн евро. Футболист заключит контракт с "горожанами" до 2029 года. Также стало известно, что Козловым интересовались ЦСКА, "Локомотив" и самарские "Крылья Советов".

Напомним, что Данила Козлов перешел в "Балтику" из "Зенита" зимой 2024 года. В составе "балтийцев" он провел 15 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Источник: telegram-канал Ивана Карпова

Российские трансферы Иван Карпов Краснодар Зенит Балтика Данила Козлов
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