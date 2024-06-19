"Где окажусь — не знаю. Посмотрим. Время покажет", - цитирует слова Глушакова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Глушаков заключит контракт с "Химками" на один год.
Напомним, что Глушаков уже выступал в составе подмосковной команды с 2020 года по 2023 год. Также в Российской Премьер-Лиге играл за такие команды как "Ахмат", "Пари НН", "Локомотив" и "Спартак". Последней командой российского полузащитника стал клуб из Армении "Урарту".
Глушаков: где окажусь - не знаю
Денис Глушаков, ранее выступающий в "Урарту", высказался по поводу своего возможного перехода в "Химки".
Фото: "Чемпионат"