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Глушаков: где окажусь - не знаю

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Денис Глушаков, ранее выступающий в "Урарту", высказался по поводу своего возможного перехода в "Химки".
Фото: "Чемпионат"
"Где окажусь — не знаю. Посмотрим. Время покажет", - цитирует слова Глушакова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что Глушаков заключит контракт с "Химками" на один год.

Напомним, что Глушаков уже выступал в составе подмосковной команды с 2020 года по 2023 год. Также в Российской Премьер-Лиге играл за такие команды как "Ахмат", "Пари НН", "Локомотив" и "Спартак". Последней командой российского полузащитника стал клуб из Армении "Урарту".

Денис Глушаков Химки Российские трансферы Чемпионат России ПЛ
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