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"Порту" хочет выкупить бразильского защитника "Зенита" Ренана

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Португальский "Порту" заинтересован в центральном защитнике петербургского "Зенита" Роберте Ренане.
Фото: ФК "Зенит"
Этой новостью в своих соцсетях поделился журналист Бруно Андраде. По его информации, руководство "драконов" хочет усилить линию обороны и намерено подписать двоих футболистов в центр защиты. Ренан находится в шорт-листе португальского клуба.

Бразильский защитник перешёл в "Зенит" в начале 2023 года из "Коринтианса", сейчас 20-летний игрок выступает на правах аренды за "Интернасьонал" в Бразилии. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро, действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года.

Российские трансферы Роберт Ренан Зенит Порту
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